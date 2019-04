Rugzaktoeriste Miriam (27) verkracht en vermoord op vakantie in Thailand

Een 27-jarige Duitse rugzaktoeriste is brutaal om het leven gebracht tijdens haar vakantie in Thailand. De vrouw werd eerst verkracht en vervolgens doodgeslagen met een steen. Een 24-jarige man heeft intussen bekend dat hij de moord gepleegd heeft “terwijl hij high was”.

Miriam Beelte uit Hildesheim was eind maart vertrokken op vakantie naar Thailand. Afgelopen zondag huurde de Duitse een scooter om het eiland Ko Sichang te verkennen, een trip waar ze nooit van zou terugkeren.

Onderweg kwam ze een 24-jarige Thai tegen die de jonge vrouw om seks vroeg. Toen ze weigerde, overmeesterde de man haar en verkrachtte hij haar. De vrouw schreeuwde dat ze de politie zou verwittigen, waardoor de man nog meer door het lint ging. Hij nam een steen en sloeg de vrouw meermaals op het hoofd. Klappen die de vrouw fataal werden.

De dader verborg haar lichaam achter een rots en bedekte het met stenen en bladeren, maar enkele uren later trof een andere toerist het lichaam toch aan. De dader, Ronnakorn Romruen, werd intussen opgepakt. Hij bekende meteen: hij had de vrouw vermoord terwijl hij onder de invloed van methamfetamine was.

Andere feiten

Het gebeurt helaas wel vaker dat toeristen - vooral vrouwen die alleen op pad zijn - om het leven worden gebracht in Thailand. Twee jaar geleden werd de Belgische rugzaktoeriste Elise Dallemagne (30) nog dood aangetroffen op het beruchte “Dodeneiland” Koh Tao. Volgens de Thaise politie ging het om zelfdoding, maar haar nabestaanden geloven dat niet. “Mijn dochter is vermoord”, getuigde haar moeder al eerder in deze krant. Het onderzoek loopt nog altijd.

