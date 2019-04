Slachtoffer partnergeweld: “Ik keek hem recht in de ogen, in de hoop dat het zou stoppen”

Gent - In de Gentse correctionele rechtbank moest een Gentenaar zich maandagochtend verantwoorden voor zwaar partnergeweld. Hij kneep de keel van zijn toenmalige vriendin herhaaldelijk dicht en sloeg haar over haar hele lichaam. Het parket vraagt een jaar cel.

De politie moest een eerste keer ingrijpen toen het koppel in de nacht van 11 op 12 september vorig jaar slaande ruzie had gekregen. De buren hoorden spullen vallen, gebonk en het harde gegil van een vrouw en belden naar de hulpdiensten.

“De inspecteurs zagen toen al rode striemen rond de hals van uw toenmalige vriendin”, zei de rechter maandagochtend tegen de beklaagde. “En u had eigenlijk al een contactverbod, maar dat weerhield u blijkbaar niet van tekeer te gaan.”

Enkele maanden bleef het rustig, maar op 5 maart van dit jaar barstte de bom opnieuw. De man trok wederom naar zijn ex-vriendin en takelde haar zwaar toe. “Dit zijn bijzonder zware feiten meneer, maar u lijkt het niet te beseffen”, zei de rechter. De man sloeg de vrouw meermaals in haar gezicht, op haar dijbeen en op haar ribben, schopte haar en greep haar opnieuw bij de keel. Een vriend van het slachtoffer kwam tussenbeide, maar deelde zelf ook in de klappen.

Verwondingen over heel het lichaam

Na de feiten verklaarde het slachtoffer aan de politie dat ze hem “recht in de ogen had gekeken, in de hoop dat het zou stoppen”. Het stopte echter pas toen de politie er bij kwam, en de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar werden verwondingen en blauwe plekken over haar hele lichaam vastgesteld.

Het parket vroeg een jaar cel en een boete van 800 euro voor de man, die al drie keer veroordeeld werd voor rijden onder invloed van alcohol. Zijn advocate vroeg de gunst van de opschorting onder probatievoorwaarden. Op 6 mei kent de man zijn vonnis.