Leerkracht betrapt die amper kan lezen en schrijven

Een leraar aan een eliteschool in Londen is geschorst door zijn directeur omdat hij grote moeite heeft met lezen en schrijven. Hij werd nochtans geschikt bevonden door een opleidingsprogramma. De dertiger diende een klacht in tegen de school, maar hij kreeg ongelijk van de rechter.

Het klinkt gek dat Faisal Ahmed, een Britse dertiger, de kans kreeg om les te geven aan een eliteschool in Londen. De man lijdt aan dyspraxie, een motorische stoornis die het plannen en coördineren van handelingen moeilijk maakt. Daardoor heeft hij “extreem veel moeite” met schrijven - hij kan het maar een paar minuten zonder pijn te krijgen -, kan hij moeilijk lezen en ook begrijpend lezen behoort niet tot zijn kwaliteiten.

Toch werd hij door een trainingsprogramma in 2016 geschikt bevonden om bedrijfsbeheer te gaan geven aan een eliteschool in Londen. Daar ging al na enkele dagen een belletje rinkelen. De directeur riep Ahmed bij zich en schorste hem.

De leraar diende een klacht in tegen de Thomas More Catholic School voor discriminatie op basis van zijn aandoening nadat hij kwaad was opgestapt. De rechter gaf hem ongelijk, dus kreeg hij geen schadevergoeding. Het trainingsprogramma had toegegeven geen informatie over zijn aandoening gedeeld te hebben met de school, maar dat bracht geen zoden aan de dijk.

