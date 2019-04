Remember Junior Edmilson ­vorig seizoen? Dat Club Brugge vanavond maar uitkijkt voor Moussa Djenepo, Standards nieuwe en te duchten wapen in de titelstrijd. Rastalent, speelvogel, supergast en potentiële topper volgens Emilio Ferrera, T2 van Standard. De Malinees is op twee jaar tijd al honderd keer meer waard.

Club-Standard in PO1 vorig seizoen, 4-4. Junior Edmilson was een gesel, scoorde twee keer, had die dwaze Sa Pinto de flankaanvaller niet gewisseld, Club was nog niet huis.