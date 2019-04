Man in levensgevaar na elektrocutie bij metaaldiefstal

Een man die zondagavond betrokken was bij een diefstal van metalen uit een hangar in het Luikse Herstal is in levensgevaar nadat hij geëlektrocuteerd werd. Zijn twee kompanen werden opgepakt. Dat meldt het parket van Luik.

De hangar werd vroeger gebruikt door wapenfabrikant FN. Ondanks de waarschuwingen over het gevaar op elektrocutie zijn de drie dertigers de hangar toch binnengestapt. Een van hen kreeg een zware elektrische schok toen hij kabels aanraakte. De twee anderen raakten in paniek omdat ze dachten dat hij dood was. Brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse.