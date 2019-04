2,5 jaar cel voor Belgische (20) die 13 kilo cannabishars wilde binnensmokkelen in Réunion

Een jonge vrouw uit ons land werd vorige vrijdag opgepakt op de luchthaven Réunion Roland Garros op het Frans overzees departement Réunion. De vrouw had 13 kilo cannabishars in haar koffers, goed voor een marktwaarde van ruim 100.000 euro.

De vrouw verklaarde maandag in de rechtbank dat ze werd ingezet als “muilezel”. De koffer was haar gegeven op het moment dat alles al verpakt was. Ze wist niet wat erin zat. In ruil voor het transport zou ze vergoed worden voor al haar onkosten en nog 2.000 euro extra krijgen.

De twintigjarige vrouw werd maandagvoormiddag al veroordeeld tot 2,5 jaar cel en moet ook een boete van 60.000 euro betalen.