Man (66) overleden na val in kanaal Brussel-Charleroi

Brussel -

Een 66-jarige man die maandagochtend in Brussel uit het kanaal Brussel-Charleroi was gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt BX1 en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. Het Brusselse parket heeft intussen een onderzoek geopend naar de omstandigheden waarin de man in het kanaal is terechtgekomen.