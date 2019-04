Minderjarige daders gewelddadige overval moeten naar gesloten jeugdinstelling

De twee jongeren van 17 jaar die werden opgepakt voor een gewelddadige diefstal in de Antwerpse premetro, zijn door de jeugdrechter in een gesloten gemeenschapsinstelling geplaatst. Ze worden verdacht van diefstal met geweld op het 59-jarige slachtoffer. Dat meldt de persrechter van de jeugdrechtbank.

Drie jongeren mishandelden zaterdagochtend een 59-jarige man in het Antwerpse premetrostation Astrid. De man werd bedreig met een mes en tegen het hoofd geschopt. Vervolgens gingen de daders met zijn portemonnee aan de haal. Eén van hen filmde het hele gebeuren en nadien doken de beelden online op. Het duurde niet lang voor ze viraal gingen op sociale media. Daarop startte de Antwerpse politie meteen een onderzoek. De lokale recherche kon de 17-jarige verdachte die op de beelden te zien is, identificeren. Hij werd in de loop van zondag gearresteerd. Zijn 17-jarige medeverdachte kon ook gevat worden. De jeugdrechter heeft nu beslist ze naar de gesloten gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg te sturen.

“Ze blijven daar tot vrijdag en worden dan opnieuw voor de jeugdrechter geleid. Die zal dan beslissen of hun plaatsing verlengd wordt, of zal andere maatregelen opleggen”, zegt persrechter Luc Versteylen van de jeugdrechtbank.

LEES OOK. Filmpje van gewelddadige overval op man (59) in Antwerps metrostation gaat viraal: twee minderjarigen gearresteerd

Het slachtoffer uit Antwerpen had zaterdagnamiddag aangifte gedaan van de feiten, het gaat om een 59-jarige man die op Linkeroever woont. Na een avond op café trok hij zaterdag in de vroege uurtjes richting het premetrostation om de tram naar huis te nemen. Plots stonden er drie jongemannen voor zijn neus, ze vielen hem lastig en eisten geld.

“Er ontstond een schermutseling. Ik weet nog dat ze me duwden en dat ik daarop heb gereageerd. Ik zei ze dat ze van mijn lijf moesten blijven, maar ze smeten me op de grond”, aldus Jef. Toen riep één van de jongeren ‘uw portemonnee of uw kop’. Zijn vriend voegde daad bij woord en verkocht hem twee rake trappen, recht op zijn gezicht. “Vanaf dan werd alles zwart”, zucht Jef diep.

LEES OOK. Slachtoffer van zinloos geweld in Antwerpse metro reageert: “Hoe ongelofelijk stom moeten die jongeren geweest zijn”

Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde op het filmpje. “Iemand in zichtbaar weerloze toestand op zo’n manier fysiek geweld aandoen, is een daad van enorme lafheid. Het is een goede zaak dat de politie kordaat heeft kunnen ingrijpen en meteen verdachten kon arresteren. Dit soort filmpjes, die geweld lijken te verheerlijken, zijn weerzinwekkend.”