KMI waarschuwt voor fel onweer en veel regen op korte tijd

Het dreigt maandag in de loop van de avond bijzonder hard te gaan regenen in Vlaanderen. Met name in Limburg, Vlaams-Brabant en later ook Antwerpen is de kans op een onweer groot. En door de windstilte zouden die onweders lokaal ook nog eens voor wateroverlast kunnen zorgen. Het KMI kondigt in die drie provincies daarom code geel af.

Het KMI waarschuwt dinsdag voor “felle buien met onweer” in het oosten van het land, en “op sommige plaatsen veel neerslag in korte tijd”. Daarom geldt vanaf 18 uur in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, en vanaf 20 uur in de provincie Antwerpen, code geel. Om 23 uur zou het meeste leed geleden moeten zijn.

Weerman David Dehenauw beaamt: “Momenteel regent het vooral in Wallonië bijzonder zwaar, met name in de provincie Henegouwen. Maar de weermodellen voorspellen later vandaag inderdaad kans op lokale onweders in Vlaanderen. En aangezien er bijzonder weinig wind staat, kunnen zo’n onweders voor bijzonder veel neerslag op één plaats zorgen. Of we net als afgelopen weekend wateroverlast moeten vrezen op sommige plaatsen? Dat kan ik niet voorspellen, dat hangt af van de lokale waterhuishouding. Maar dat er her en der een fikse bui zal vallen, dat staat vast.”

Na de lokale mist wisselend tot zwaarbewolkt, in de namiddag en vroege avond lokaal felle regen/onweersbuien met kans op hagel en veel neerslag, 12(kust)-19(binnenland) graden, 1-2 Bft var, lokaal tijdelijk 3 — David Dehenauw (@DDehenauw) 8 april 2019