Oorzaak verwoestende brand in meubelzaak in Vilvoorde bekend: “Geen kwaad opzet”

Brussel / Vilvoorde - De brand die zaterdagavond en -nacht een meubelzaak in Vilvoorde in de as legde, kende een accidentele oorzaak. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde maandag. Bij de brand vielen geen gewonden maar twee aanpalende woningen raakten ook beschadigd. “Er was geen kwaad opzet in het spel”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

De brand in het pand in de Kolveniersstraat was zaterdagavond rond 22.00 uur ontstaan en breidde snel uit. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Omdat er risico was dat het vuur zou overslaan op aanpalende woningen, evacueerden de hulpdiensten een dertigtal omwonenden. Versterking werd ingeroepen van de brandweer van Puurs en Brussel.

Omdat de pand waar de brand woedde volledig ingesloten lag, was het voor de brandweer moeilijk om het vuur te blussen. Het duurde tot omstreeks 04.00 uur voor de brand onder controle was en al die tijd had de brandweer ook de handen vol met vermijden dat het vuur zou overslaan naar de aanpalende gebouwen. Uiteindelijk brandde de meubelzaak volledig uit en raakten twee aanpalende woningen beschadigd door de hitte en het bluswater.

Door de ouderdom van het uitgebrande gebouw werd gevreesd voor de mogelijkheid dat er asbest aanwezig was en dat die door de rook was vrijgekomen. Het stadsbestuur stelde daarom een analysebureau aan en uit hun onderzoek bleek dat een geringe hoeveelheid asbestvezels teruggevonden werd in de Kolveniersstraat, Spiegelstraat en Neerhofstraat. Die zouden maandag verwijderd worden, meldde het stadsbestuur maandagvoormiddag.