VIDEO. Kinderstoeltje aangepast na test waarbij gordel loskwam: “Testpop vliegt uit stoel”

Brussel -

Ouders die hun kinderen in de auto in een stoeltje van Chicco plaatsen, kijken het best eens na welk model ze in hun auto hebben. Uit tests van Test-Aankoop blijkt namelijk dat de gordel onderaan het Chicco Oasys i-Size-stoeltje kan loskomen bij een frontale botsing tegen 64 km/uur. De fabricagefout zou voorkomen bij een beperkt aantal van deze kinderzitjes die verdeeld werden na 27 september vorig jaar. De fabrikant stelt voor deze stoeltjes een vrijwillig vervangingsprogramma voor. Dat meldt Test-Aankoop maandag. “Dit onderstreept het belang van onze labotests”, aldus de organisatie.