Vlaanderens mooiste, maar niet Vlaanderens schoonste: duizenden kilo’s afval blijven achter op Kwaremont

Kluisbergen / Oudenaarde - Het moest een van de properste edities van de Ronde van Vlaanderen worden, maar daags na het belangrijke wielerevenement liggen opnieuw vele duizenden kilo’s afval langs de kant van de weg. 5 vervuilers kregen een GAS-boete opgelegd.

Bekers, kartonnen bekerhouders, bierblikjes en een verloren frigobox. Op de flanken van de kasseistrook van de Kwaremont ligt het vol met afval na de passages van Vlaanderens mooiste. Lokale jeugdbewegingen zijn maandag in opdracht van de organisatie uren in de weer geweest met het opruimen van het afval.

Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) van Kluisbergen ziet het met lede ogen aan, maar kan naar eigen zeggen niet veel doen. Hij vergelijkt het met de problemen die ook festivals kennen. “In de roes van de alcohol en de wielrennerij is een deel van de 40.000 supporters die hier stonden niet altijd even milieuvriendelijk geweest. Gelukkig zijn er zo veel vrijwilligers om alles op te ruimen. Tegen maandagavond is alle vuilnis zeker weg.”

Volgens Willequet zijn er 3 GAS-boetes uitgedeeld aan vervuilers. Burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester heeft ook weet van 2 boetes die uitgeschreven werden nadat wielersupporters vuilnis op de grond hadden gegooid.