Zoon van Paul Severs: “De situatie is uitzichtloos. De strijd was oneerlijk”

“De dokters zeggen dat de situatie uitzichtloos is.” Dat laat Christophe, de zoon van zanger Paul Severs (70), weten op Facebook. “Mijn vader is niet meer bij bewustzijn en kan niet meer zelfstandig ademen. De realiteit wordt nu duidelijk.”

“Mijn vader is niet meer bij bewustzijn en de dokters moeten al dagenlang morfine toedienen omdat ze merken dat hij veel pijn heeft. De complicaties blijven zich opstapelen (...), het is een vicieuze cirkel die we niet meer kunnen doorbreken. Alleen ademhalen lukt ook niet meer en de artsen vrezen bovendien voor een longaandoening.”

In een nieuwe post op Facebook laat Christophe Severs maandagmiddag weten dat het bergaf gaat met zijn vader. Zondag meldde hij dat Paul Severs voor de derde keer in coma was beland, maar klonk hij tóch hoopvol. Nu zegt hij dat “de realiteit duidelijk is”. “Ik zou jullie graag vertellen dat het zou gaan zoals bij David en Goliath, maar de dokters zeggen dat de situatie uitzichtloos is.”

LEES OOK. Paul Severs derde keer in coma: dokters ontdekken nieuwe aanval van bloedklonters in hoofd

Te veel schade

Bovendien bleken de resultaten van de MRI-scan slechter dan verwacht. “De dokters hebben ons verteld dat de kleine reacties die we zagen, geen echte reacties zijn. Het zijn eerder reflexen. Misschien wilden we gewoon niet inzien dat hij niet echt reageerde. Op de beelden van de hersenen is ook duidelijk dat de bloedklonters te veel schade hebben aangericht. En dan zou mijn pa ook nog moeten worden geopereerd aan zijn hart, wat helemaal niet kan. Daarvoor is hij te zwak en de situatie te kritiek”, klinkt het.

Paul Severs ligt in het ziekenhuis sinds midden maart, nadat hij tijdens het fietsen een hartaanval had gekregen. “Mijn vader vecht intussen al vier weken uit alle macht tegen een tegenstander die sterker is dan hij en steeds sterker wordt. En de strijd was sowieso al oneerlijk, want voor het ongeval was hij al verzwakt en moe.”