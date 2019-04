ISIS-bruid leest brief voor in tranen: “Ik heb nooit iemand pijn gedaan. Ik ben uit liefde naar Syrië vertrokken”

Gavere -

In de correctionele rechtbank in Brugge heeft het openbaar ministerie maandag vier jaar voorwaardelijke celstraf gevorderd voor de teruggekeerde ISIS-bruid Candide H. De jonge vrouw moet zich verantwoorden voor deelname aan de activiteiten van terroristische organisaties. Met tranen in de ogen las H. een brief voor en vroeg ze de vrijspraak: “Ik ben geen crimineel en heb nooit iemand pijn gedaan. Ik ben naar Syrië vertrokken uit liefde. Enkel en alleen uit liefde.”