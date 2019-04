Woedend is ze. Ook na 25 jaar. Stéphanie Lhoir was drie toen haar vader Stéphane omkwam in Kigali en ook bij haar vijfde bezoek aan Rwanda blijft vooral de woede overheersen. “Het leger had meer moeten doen om papa te beschermen.”

De kogelinslagen in het oude gebouw in het centrum van Kigali zijn er nog. In een hoek van wat ooit de binnenkoer was, staan tien zuilen. Een voor iedere para die op 7 april 1994 het leven liet. In de ...