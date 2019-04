Opnieuw geval van verkeersagressie in Brussel: bestuurder rijdt opzettelijk voetganger aan

Brussel / Elsene - Een autobestuurder heeft zondag in Elsene opzettelijk een voetganger aangereden. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Het slachtoffer is enkele dagen arbeidsongeschikt en de autobestuurder, die zelfs op het voetpad reed, wordt nog opgespoord.

De verkeersagressie vond zondagnamiddag omstreeks 15.00 uur plaats op de Elsensesteenweg, tussen het Fernand Coqplein en Flagey. Een 33-jarige voetganger en een autobestuurder kregen het daar om een nog onduidelijke reden aan de stok. Er ontstond een woordenwisseling, waarna de autobestuurder het trottoir opreed en de voetganger opzettelijk aanreed. Daarbij beschadigde hij ook een parkeermeter.

De autobestuurder ging er vandoor terwijl de hulpdiensten verwittigd werden. Die brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. De man bleek niet levensgevaarlijk gewond maar is wel drie dagen arbeidsongeschikt. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend voor poging tot doodslag.

Vlak na dood Dariana

De feiten doen denken aan het ongeluk van een week geleden waarbij de Roemense Dariana Palcau om het leven kwam. De 30-jarige vrouw wilde de Jetselaan in Koekelberg oversteken, toen ze werd gegrepen door een auto. De 19-jarige bestuurder van de wagen stak langs rechts twee auto’s voorbij aan het zebrapad en zag de vrouw niet aankomen. Het dodelijke ongeval zorgde voor heel wat verontwaardiging: buurtbewoners geven al jaren aan dat het punt erg gevaarlijk is, maar er werden nooit maatregelen genomen.

Verschillende inwoners van Koekelberg verenigden zich intussen in het collectief 1081/0, naar het voorbeeld van het al bestaande 1030/0 in Schaarbeek. Dat streeft naar nul verkeersdoden. Op termijn hopen de collectieven de handen in elkaar te slaan voor een gewestelijk initiatief.

Ondertussen ondernam Brussel Mobiliteit wél maatregelen om de bewuste plek van het ongeval te beveiligen. Paaltjes naast het fietspad maken het automobilisten voortaan onmogelijk om nog in te halen langs rechts.