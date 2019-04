Oostende zet politie in tegen hondenpoep op strand

Oostende - In Oostende zijn honden voortaan het hele jaar door toegelaten op het strand, maar de politie zal extra controleren of hun baasjes zich aan de regels houden. “Mensen horen hondenpoep altijd en overal netjes op te ruimen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Zeker ook op het strand.”

Het Oostende stadsbestuur besloot om honden het hele jaar door toe te laten op het strand. Op het stuk vanaf de Westlaan tot aan de grens met Middelkerke, op het Klein Strand en op het laatste stuk strand tot aan de grens met Bredene zijn honden het hele jaar door welkom. Op alle andere stranden zijn de viervoeters ‘s morgens en ‘s avonds welkom. “Maar bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid”, aldus burgemeester Tommelein. “Wie rommel achterlaat, zal daar de gevolgen van dragen.”

Er komen extra controles door agenten, voornamelijk in burger. Daarnaast zullen zes recentelijk aangekochte onbemande camera’s er de komende weken op toezien dat de stranden proper blijven.

Foto: efo

“De camera’s helpen ons enorm om overtredingen op te sporen. We bepaalden een 75-tal plaatsen in Oostende waar we met verhoogde aandacht controleren”, legt korpschef Philip Caestecker uit. “Sinds september 2018 hebben we al 155 heterdaad-vaststellingen van sluikstorting of hondenpoep geteld. Dat betekent gemiddeld vijf keer per week.”

“De pakkans vergroot aanzienlijk” zegt ook Tommelein die met de politie poolshoogte ging nemen op het Groot Strand. “Ik ben een voorstander van een lik-op-stuk-beleid waarbij de overtreder ook de rekening gepresenteerd krijgt”, klinkt het.