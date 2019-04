Rusland zwicht na acties wetenschappers en beroemdheden: dieren uit ‘walvisgevangenis’ komen vrij

Rusland heeft een overeenkomst getekend om de bijna 100 walvissen die het land gevangenhoudt, snel vrij te laten. Het schandaal kwam enkele maanden geleden al aan het licht en bracht een golf van verontwaardiging teweeg. Het akkoord komt er echter nu pas, na een bezoek van oceanoloog Jean-Michel Cousteau, zoon van de beroemde ontdekkingsreiziger. Ook beroemdheden zoals Leonardo DiCaprio en Pamela Anderson steunen de wetenschapper openlijk, het voormalig Baywatch-model schreef zelfs een brief naar president Poetin.

Dierenrechtenactivisten slaagden er eind vorig jaar in om foto’s te nemen van de walvissen die opgesloten zitten in de buurt van de zeehaven Nakhodka, in het oosten van Rusland. De beelden gingen door merg en been: maar liefst 10 orka’s en 87 beloega’s zaten in krappe bassins, klaar om verkocht te worden aan Chinese themaparken en aquaria. Hun benarde situatie - de dieren kunnen amper draaien, laat staan voluit zwemmen - zette dierenrechtenorganisaties meteen aan het werk. Na tal van internationale petities kwam het Kremlin uiteindelijk tussenbeide en werd de lokale autoriteiten bevolen in te grijpen.

Toch leek er tot op vandaag weinig veranderd, de dieren zitten nog altijd vast. Volgens Rusland is het moeilijk om ze zomaar terug in het wild vrij te laten. Daar komt nu eindelijk verandering in: na een bezoek van Franse mariene bioloog Jean-Michel Cousteau, zoon van de beroemde ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau, werd een overeenkomst getekend om de dieren snel vrij te laten.

“Veel werk”

Cousteau trok, samen met een team van internationale experts, naar de ‘walvissengevangenis’ in Rusland om een gezamenlijk akkoord te ondertekenen met Russische, gelijkgestemde wetenschappers. Daarop beloofde het lokale bestuur in actie te schieten. “Er is een principiële beslissing genomen om alle dieren in het wild vrij te laten”, zegt Oleg Kozhemyako, gouverneur van de betrokken regio Primorsky, na de ondertekeningsceremonie. “Wetenschappers van het team van Cousteau en Russische wetenschappers zullen beslissen wanneer en welke dieren moeten worden vrijgelaten.” De veiligheidsdienst van Rusland klaagt ook een viertal bedrijven aan wegens het overtreden van de viswetgeving.

De wetenschappers beloofden dat ze een plan zouden ontwikkelen om de walvissen, waarvan sommige al in juli werden gevangen, volgende maand vrij te laten. De vrijlating van de dieren zal in fasen gebeuren. In het kader van de overeenkomst zou een speciale rehabilitatie faciliteit voor de walvissen worden opgezet, een die gelijkaardig is aan hun natuurlijke omgeving.

Intussen dringt de tijd: op luchtfoto’s is te zien dat zich ijs heeft gevormd in de bassins van de walvissen. Daardoor kunnen ze onderkoeld raken, zeker als ze geen beweging hebben. “Ik weet dat het veel werk is, maar ik twijfel er niet aan dat we zullen slagen”, zei een emotionele maar strijdlustige Cousteau na het tekenen van de overeenkomst.

Steun beroemdheden

Dierenrechtenorganisaties zoals Greenpeace hebben de afgelopen maanden campagne gevoerd. Zij kregen steun van beroemdheden als Leonardo DiCaprio. De petitie die de acteur op zijn sociale media deelde, leverde meer dan anderhalf miljoen handtekeningen op. Ook Pamela Anderson sprong in de bres voor de dieren: op haar website schreef ze een open brief, gericht aan de Russische president Vladimir Poetin. “Ik heb het idee dat we beiden veel liefde koesteren voor dieren en dat we de natuur zeer respecteren”, schreef ze. “Ik vraag u dan ook om de dieren vrij te laten.” De voormalige Baywatch-actrice verwees ook naar haar Russische roots. “Je weet dat ik erg veel van Rusland houd, mijn overgrootmoeder is afkomstig uit dit geweldige land.”