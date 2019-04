Coca-Cola wordt teruggefloten voor automaten aan Efteling: sprookjesfiguren moeten verwijderd worden

Coca-Cola maakt aan de Efteling reclame voor frisdranken die gericht is op kinderen op 12 jaar, en overtreedt daarmee de afspraken die gemaakt zijn rond kindermarketing. Dat heeft het zelfregulerende orgaan EU Pledge geoordeeld na een klacht van de Nederlandse voedselwaakhond Foodwatch. De automaten buiten het attractiepark moeten aangepast worden.

Een Coca-Cola Suite in het Efteling Hotel. Frisdrankautomaten met sprookjesfiguren erop voor de ingang van het park. Binnenin nog van die automaten op hoogte van de kinderen, net naast schermen waarop filmpjes getoond worden voor de kleinsten. Een carrousel met flesjes en posters van het frisdrankmerk erin.

Foto: Foodwatch

De Nederlandse voedselwaakhond Foodwatch haalt die vier zaken aan om te claimen dat de samenwerking tussen de Efteling en Coca-Cola geen gezonde is voor kinderen onder de 12 jaar, die 29 procent uitmaken van de bezoekers van het park (schoolreizen niet inbegrepen, nvdr). Toen eind november bij onze Noorderburen een Nationaal Preventieakkoord afgesloten werd, hadden bedrijven en attractieparken zich er nog toe verbonden zich in advertenties niet meer te zullen richten op kinderen. Die recente afspraken worden nu al met voeten getreden, aldus Foodwatch.

De voedselwaakhond stapte daarmee naar EU Pledge, het zelfregulerend orgaan van voedsel- en drankbedrijven dat adviezen geeft rond reclame voor kinderen. “Obesitas bij kinderen is een steeds groter probleem”, aldus woordvoerster Corine Cornelisse van Foodwatch. “Daarom zijn die afspraken gemaakt. Maar Coca-Cola en de Efteling houden zich er niet aan.”

Aanpassingen nodig

EU Pledge bevestigt in haar vonnis dat er afspraken overtreden worden in de Efteling. Over de hotelkamer, de attractie en de automaten binnen het park werd geen oordeel geveld omdat de afspraken rond kindermarketing daar niet gelden, maar de automaten buiten het park moeten wel degelijk aangepast worden. “De jury oordeelde dat de figuren en sprookjestaferelen op de automaten vooral voor kinderen aantrekkelijk zijn, en daarom vormen ze een inbreuk”, staat te lezen in het vonnis. Op de automaten met frisdrank mogen voortaan geen figuren of taferelen afgebeeld zijn die kinderen jonger dan 12 kunnen aanspreken.

“De voedingsindustrie zegt niet aan kindermarketing te doen, maar creëert voor zichzelf allerlei uitzonderingen”, reageert Foodwatch. “Dit toont maar weer aan dat de zelfreguleringsafspraken van de industrie tegen kindermarketing onvoldoende zijn en aanvullende wetgeving noodzakelijk is. De Efteling is voor kinderen en geen speeltuin voor de gladde marketingjongens van Coca-Cola.”