Koen Casteels komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie door een dijblessure

VfL Wolfsburg heeft maandag laten weten voorlopig niet meer op doelman Koen Casteels te rekenen. De Rode Duivel staat aan de kant met een spierblessure in de rechterdij. Hij komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie.

“Koen Casteels zal door een ernstige spierblessure in zijn rechterdij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen”, postten de Wolven op hun Twitteraccount.

De 26-jarige Casteels blesseerde zich zaterdag tijdens de opwarming voor de thuiswedstrijd tegen Hannover (3-1). Uit verder onderzoek kwam een ernstig spierletsel in de rechterdij naar boven.

Casteels speelt sinds de zomer van 2015 voor Wolfsburg. Hij is de vaste nummer één van de Wolven en kwam dit seizoen al tot 29 officiële duels. De doelman is ook een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. Mogelijk komen de interlands in juni, thuis tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni), in het gedrang voor hem.