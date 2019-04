Belgisch luchtruim vannacht gesloten: opnieuw gebrek aan luchtverkeersleiders

Het Belgisch luchtruim zal in de nacht van maandag op dinsdag een tijdlang gesloten zijn. Dat meldt Skeyes, dat instaat voor de luchtverkeersleiding in ons land. De oorzaak is opnieuw een gebrek aan personeel.

Er zullen geen vluchten mogelijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag, tussen 1.30 en 4.30 uur, vanwege een gebrek aan luchtverkeersleiders. Dat laat luchtverkeersorganisatie Skeyes weten, het voormalige Belgocontrol. Het personeel legt het werk neer wegens de sociale onrust die er heerst. Ze klagen over de organisatie en de werklast. Het sociaal overleg is nog altijd aan de gang, zegt de woordvoerder van het bedrijf maandag.

De afgelopen weken werd het Belgische luchtruim al verschillende keren om diezelfde reden gesloten. Passagiers zullen weinig hinder ondervinden van de staking, op dat tijdstip worden voornamelijk vrachtvluchten getroffen.