Brandweerman rijdt 169 per uur waar je maar 70 mag en haalt het oudste excuus in het boek boven

Diksmuide / Veurne - Een tiental snelheidsduivels moesten voor de politierechter in Veurne verschijnen die allemaal op dezelfde dag en dezelfde plaats - 8 novemer 2018, de Oudekapellesteenweg in Diksmuidse - te snel reden. Onder hen ook een brandweerman die 169 kilometer per uur reed.

Zowel de politierechter als het openbaar ministerie maakte zich bijzonder boos op een brandweerman van Lo-Reninge. B.S. reed op de Oudekapellesteenweg met een snelheid van 169 kilometer per uur. Hij verklaarde aan de politie dat hij op weg was naar een brand maar de procureur maakte hem duidelijk dat je als brandweerman evenmin het recht hebt om het leven van andere mensen in gevaar te brengen. “Mijn cliënt was gefocust op die oproep op mensen in nood te gaan helpen”, zei advocaat Thomas Bailleul. “Hoe groot zouden uw overlevingskansen geweest zijn mocht u bij die snelheid de controle over uw stuur verloren hebben? is dat de manier waarop u mensen wil helpen?”, vroeg de rechter de beklaagde. De man kreeg een boete van 1.408 euro met uitstel en een effectief rijverbod van 88 dagen.

Verstrooid

L..S. reed 116 per uur. Volgens zijn advocaat was hij verstrooid en zat hij met zijn gedachten bij een vriend wiens begrafenis hij even voordien bijgewoond had. Hij kwam er van af met 92 uur werkstraf en een effectief rijverbod van 24 dagen.

Ook S.C. haalde op dezelfde plaats 116 kilometer per uur. Zijn verdediger vroeg een milde straf omdat het gezin van haar cliënt het niet breed heeft. “Hij liep al verschillende veroordelingen met een rijverbod op en toen schopte zijn vrouw hem letterlijk met de fiets naar zijn werk”, zei de advocaat tot de verbaasd luisterende politierechter. Hij gaf de beklaagde een boete van 400 euro en 24 dagen effectief rijverbod. D.D. reed er 129 per uur. Het kostte hem 1.856 euro boete en 72 uur rijverbod. De beklaagde kreeg een boete vaan 896 euro , een rijverbod van 90 dagen en het afleggen van de vier proeven. J.P. (131 per uur), B.S. (een brandweerman, 169 per uur), S.H. (ongeveer 130 per uur), M.D. (114 per uur), W.D. (118 per uur), H.V. (112 per uur), H.V. (112) en D.W. (115 per uur) zaten allemaal in hetzelfde schuitje.

“Willen we een nieuw autocircuit creëren, de Westhoekrally?” vroeg de rechter een beetje cynisch.