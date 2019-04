“Bij Anderlecht zag ik de mooiste Boze Mensen Voor Een Hek Gebeurtenis ooit. Ik kan daar erg van genieten”

Ik kan erg genieten van boze mensen voor een dicht hek. Zondag zag ik de mooiste Boze Mensen Voor Een Hek Gebeurtenis ooit. Honderden RSC Anderlecht-supporters stonden als wilde dieren voor een hek, ­omdat hun voetbalclub had verloren. In het gewone leven bestaan winst en verlies op een natuurlijke wijze naast elkaar, maar in de voetbalwereld is alles anders. Supporters eisen resultaat. Als dat niet lukt, rukken ze aan een ijzeren hek.