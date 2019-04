Daarom fronsen we de wenkbrauwen bij het geval-Malinovskyi: strafvordering is één van de zwaarste van de afgelopen tien jaar

Zeven speeldagen aan de kant. Dat vordert het bondsparket van de Belgische voetbalbond nadat de studs van Genk-speler Ruslan Malinovskyi in de topper tegen AA Gent op het hoofd van tegenstander Birger Verstraete neerkwamen. Opzettelijk, volgens het bondsparket, dat uitpakt met één van de zwaarste strafvorderingen van de afgelopen tien jaar.

Daarmee belandt Malinovsky in de zwaarste categorie van overtredingen op het veld. Eentje die tien jaar geleden ook weggelegd was voor Axel Witsel na zijn beruchte doodschop op Marcin Wasilewski. Al eiste het bondsparket aanvankelijk wel elf speeldagen schorsing voor de toenmalige Standard-middenvelder.

De Oekraïner krijgt een zwaardere strafvordering dan Bjorn Ruytinx en Mehdi Carcela in 2013. Dat incident was nochtans ook niet mis: Ruytinx trapte Carcela zwaar aan en liet daarna doorschemeren dat hij dat moedwillig gedaan had, Carcela reageerde met een vuistslag. Het bondsparket vorderde voor beide spelers een schorsing van zes speeldagen, in beroep teruggebracht tot vier wedstrijden.

Dat Malinovsky een strafvordering van zeven speeldagen krijgt, wil overigens niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk zolang aan de kant zal moeten zitten. Komende vrijdag is het eerst nog aan de Geschillencommissie om hun licht te laten schijnen op de zaak - zij kunnen de schorsing al aanzienlijk lichter maken. Daarna kan Genk nog in beroep gaan tegen de strafmaat. Als de Geschillencommissie een straf van vijf speeldagen of meer uitspreekt voor Malinovskyi, werkt dat beroep wel niet opschortend en is de middenvelder van Genk meteen geschorst tegen Club Brugge.

Eerder dit seizoen zag Club Brugge-aanvaller Wesley al een schorsing van zes wedstrijden kwijtgescholden. Dat kwam toen wel door een procedurefout.