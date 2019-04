Trump zet Iraanse Revolutionaire Garde op lijst terreurorganisaties: “Dit is illegaal”

De Verenigde Staten hebben de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst met buitenlandse terreurorganisaties geplaatst. Dat meldt het Witte Huis. In Iran wordt furieus gereageerd.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRCG), elitekorps en de belangrijkste veiligheidsorganisatie in Iran, is de eerste buitenlandse veiligheidsdienst die door de Verenigde Staten formeel benoemd wordt als terreurorganisatie. Dat bevestigde Amerikaans president Donald Trump in een persbericht. ‘Het IRCG is het belangrijkste middel van de Iraanse regering om haar globale terreurcampagne te sturen en uit te voeren’, stelde Trump in een persbericht.

“Dit maakt het glashelder welke risico’s er vasthangen aan een samenwerking met of ondersteuning van het IRCG”, verklaarde de Amerikaanse president nog. “Als je zaken doet met het IRCG, sponsor je terrorisme.”

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, al langer zeer kritisch voor het Iraanse regime, mocht de beslissing aankondigen op een persconferentie. Het zou ongeveer een week duren voor de nieuwe status van de Garde een feit is.

“Waanzinnig beslissing”

Intussen heeft Iran heeft de VS uitgeroepen tot “peetvaderstaat van het terrorisme” en de Amerikaanse soldaten die zijn ingezet in het Midden-Oosten, bestempeld als “terroristische groepen”. Dat meldt het officiële Iraanse persagentschap Irna. De Iraanse opperste nationale veiligheidsraad stelt zijn beslissing voor als een “maatregel van reciprociteit” tegen de “illegale en waanzinnige beslissing” van Washington.

Eerder al had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Javad Zarif, gevraagd dat president Hassan Rohani de Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten, Centraal-Azië en de Hoorn van Afrika op de lijst zou plaatsen met groepen die Iran als “terroristen” beschouwt. Zarif schreef daarvoor een brief aan de president.

Israël tevreden

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde dan weer positief over de Amerikaanse beslissing. Israël is immers een vijand van Iran. “Bedankt mijn dierbare vriend, de president van de Verenigde Staten Donald Trump, om te hebben beslist de Iraanse Revolutionaire Wachters op de lijst met terreurorganisaties te plaatsen. Bedankt om positief te hebben geantwoord op nog een van mijn vragen, die de belangen van ons land en de landen van de regio dient”, zei Netanyahu op twitter.

De Israëlische premier voert onafgebroken campagne tegen de nucleaire activiteiten van Iran, de activiteiten van het land in de regio en de Iraanse aanwezigheid in Syrië, een buurland van Israël.