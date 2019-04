De dakloze intellectueel die de antiheld werd van de Chinezen: duizenden filmpjes van zijn wijsheden, maar op de vlucht voor faam

De Chinese dakloze die de jongste weken was uitgegroeid tot een sensatie op het internet, is van de ene dag op de andere uit het vizier van het publiek verdwenen. Volgens The Washington Post reed Shen Wei, bijgenaamd de ‘Vagrant Master’, in een wagen met een andere persoon weg. Zijn laatste woorden in het openbaar? “Ik vlucht.”

De eer om een internetsensatie te worden is in tijden van sociale media voor veel mensen weggelegd. Maar het verhaal van Shen Wei uit Peking is toch net iets specialer dan dat van de zoveelste schattige kat.

Intellectuele zwerver

Shen Wei is namelijk een 52-jarige zwerver met ongekamd haar, vuile kleren en een ongewassen baard. Facebook of Instagram heeft hij niet, een smartphone en een vaste woonplaats al evenmin. Hij is een intellectueel, belezen en welbespraakt, die niet hoeft te bedelen om rond te komen en drie maanden geleden voor het eerst viraal ging op het internet.

Wat de man daarvoor deed? Erg weinig. Het internet staat vol met filmpjes van 15 tot 30 seconden van de man, terwijl hij wijsheden deelt met zijn landgenoten. Hij citeert Aristoteles, Confucius en Dante, en groeide uit tot een antiheld voor Chinezen die de pogingen om op te klimmen op de sociale en economische ladder beu zijn. Zijn land is geobsedeerd door beroemdheid, goed voorkomen en welvaart, en dat zijn eigenschappen die niet voor Wei weggelegd zijn. Het leverde hem de bijnaam ‘Vagrant Master’ op, vrij vertaald: leermeester van de zwervers.

De korte video’s van de man op Weibo, een Chinese variant op Twitter, leverden hem miljoenen views en fans op. In een land waar bijna 830 miljoen mensen actief zijn op het internet, zijn de korte filmpjes van Wei een gigantische hit.

Bedevaartsoord

Zijn tijdelijke verblijfplaats, een verlaten kantoorgebouw, groeide zelfs uit tot een soort van bedevaartsoord zodra in een van de filmpjes te zien was waar dat was. Elke ochtend staan tientallen tot honderden mensen voor de deur te wachten om hem te zien. Zodra hij de deur opent, worden smartphones en fototoestellen bovengehaald om hem vast te leggen. Wanneer hij dan een bekende filosoof citeert, breekt gigantisch luid applaus uit.

Naast de vele fans daagden ook marketeers op, die hem bedragen met vijf nullen aanboden om reclame voor hen te maken, en mensen op zoek naar internetfaam die een selfie met hem willen.

Behandeld als een aap

Maar Wei, die er aanvankelijk nog mee kon lachen, voelde zich gaandeweg steeds slechter. Op 19 maart zei hij in een video van 25 seconden dat hij zich “uitgebuit” voelde. “Ik weet dat mensen me behandelen als een aap”, zei hij. “Niemand kwam al naar mij met een puur hart. Iedereen doet het voor het geld. Ik geef niemand de schuld, maar ik haat het internet. Het heeft me alleen maar problemen gebracht.”

De man is het dan ook niet gewend om in de aandacht te staan. Hij is van goede komaf, zo blijkt uit reportages van Chinese media, en verzamelde verscheidene universitaire diploma’s. Het leverde hem een goede job op in een auditkantoor, maar hij maakte het zich daar in 1993 onmogelijk en werd gedwongen tot vervroegd pensioen. De man zou zich vreemd gedragen hebben en afval uit vuilnisbakken beginnen verzamelen zijn. “Ik was voorbestemd om afvalverzamelaar te worden”, zei Wei aan Red Star News. “Ik kijk op naar Gandhi en wil een leven leiden zoals het zijne.”

Gevlucht

Door de drukte aan zijn kantoorgebouw moest de politie er metershoge houten hekken opzetten. Maar de bezoekers bleven komen, dus nam Wei drastisch maatregelen. Hij nam een douche en knipte zijn haar af, waarna hij in de auto van een man van middelbare leeftijd stapte en uit het publieke leven vertrok. “Ik vlucht”, zei hij tegen een passant.

Op het kantoorgebouw hangt nu een papier. “Meneer Shen is uitgeput, zowel mentaal als fysiek, en zal een tijdje verdwijnen. Bedankt!”