Analist Geert De Vlieger stelt zich vragen bij schorsing Malinovskyi: “Ik vraag me af of hier geen andere dingen spelen”

De zeven wedstrijden strafvordering die Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi maandag kreeg van het bondsparket van de Belgische voetbalbond deden de wenkbrauwen fronsen. Analist Geert De Vlieger zag er zelfs een complot in tegen leider Racing Genk.

De zeven speeldagen die het bondsparket van de Belgische voetbalbond vroeg voor Genk-middenvelder Ruslan Malinovsky maakten aardig wat emoties los. In Limburg reageerden ze furieus en analist Geert De Vlieger zag er zelfs een complot van de voetbalbond in.

“Ofwel moet je het belachelijk vinden, ofwel moet je echt gaan denken dat er meer aan de hand is”, zei de voormalige doelman van Club Brugge en Anderlecht in de studio van Play Sports. “Ik heb me vanmiddag afgevraagd of er meer achter zou zitten. Is dat iemand die een dubbele agenda heeft?”

De Vlieger verwees ook naar het omkoopschandaal in operatie Propere Handen. “Je weet wat er vooraf allemaal gebeurd is he. Ik moet zeggen dat ik naïef was, dat ik goedgelovig was tegenover alles en iedereen. Maar als ik dit soort dingen nu zie gebeuren… dit kan incompetentie zijn, maar ik vraag me echt af of hier geen andere dingen spelen.”