Posten van identiteitsgegevens minderjarige verdachte is strafbaar

De jeugdinstelling waar de ‘kopschopper’ ooit verbleef die afgelopen weekend in Antwerpen een metroreiziger zwaar heeft aangepakt, werd zondag belaagd door een groepje jongeren die wraak wilden nemen. Zijn gegevens waren op sociale media te grabbel gegooid, wat volgens jeugdrechter Christian Denoyelle uiteraard strafbaar is.

“Mensen beseffen vaak niet dat het openbaar maken van identiteitsgegevens van vermeende verdachten tot een ware heksenjacht kan leiden. En niet zelden worden daarbij dan nog de verkeerde personen geviseerd”, klinkt het bij de computerspeurders van de federale politie.

Sociale media-experte Sophie Verhalle geeft het voorbeeld van de aanslag van Boston in 2013 waar verkeerde namen van verdachten werden gepubliceerd op Facebook en Twitter. In dit geval zitten we met het bijkomende feit het om een minderjarige gaat die al onder toezicht stond.”

“De wet is in zo een geval zeer duidelijk. Hun identiteit of niets waaruit hun identiteit zou kunnen blijken, een foto van hun woning bijvoorbeeld, mag dan gepubliceerd worden. Of het nu op sociale media is of in een krant”, zegt de Antwerpse jeugdrechter Christian Denoyelle. “Als je ziet hoe voorzichtig scholen tegenwoordig zijn om foto’s van kinderen te publiceren om niet in strijd te zijn met de privacywetgeving, dan weet je dat je niet ongestraft de gegevens van een minderjarige verdachte zomaar te grabbel kan gooien op sociale media.”

Het zal uiteindelijk aan het parket zijn om te beslissen of de overtreder, hij/zij die de identiteit heeft gepost, wordt gedagvaard voor de rechtbank. Als het een minderjarige is, zal het dossier naar de jeugdrechter gaan.