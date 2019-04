Uniek souvenir? Vrouw gearresteerd voor diefstal van mozaïektegels uit historische site Pompeii

De Italiaanse politie heeft een Britse toeriste gearresteerd in Napels. De 20-jarige vrouw wordt ervan verdacht mozaïektegels te hebben gestolen uit Pompeii. De site is een van de beroemdste historische plekken ter wereld en dus ook een toeristische trekpleister.

Volgens Italiaanse media kende de Britse toeriste weinig schroom: ze zou over de afschermende vangrails gekropen zijn om de tegels van een vloermozaïek in het ‘House of the Anchor’ te stelen. Haar vader en zus zouden ook aanwezig geweest zijn bij de feiten. De schade wordt geschat op zo’n 3.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat toeristen een wel erg uniek souvenir willen bemachtigen in Pompeii. Vorig jaar nog arresteerde de politie twee Fransen die stukken marmer en aardewerk trachtten mee te nemen, in 2016 haalde een Amerikaan een stuk marmer uit een vloer.

Bedolven door Vesuvius

Pompeii raakte in het jaar 79 na Christus bedolven onder een meters dikke laag vulkanische as en brokstukken na een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De site is vandaag erg populair bij toeristen én archeologen: omdat het leven van de inwoners van Pompeii in één klap werd stilgezet én bewaard, is de plek een zeldzame bron voor wetenschappers. Inmiddels is ongeveer 60 procent van Pompeii opgegraven. Het ‘House of the Anchor’, dat uitkomt op de Via Mercurio, is genoemd naar het anker afgebeeld in het mozaïek bij de ingang, destijds een symbool van vrede en veiligheid.

