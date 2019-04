“Papa heeft mama pijn gedaan”: niemand gelooft de 3-jarige jongen, tot hij 20 jaar later de tuin omspit

Twintig jaar lang wist niemand wat er met Bonnie Haim (24) gebeurd was. Ze verdween in 1993 na een verhitte discussie met haar man, maar hij zat er naar eigen zeggen voor niks tussen. Hun driejarige zoon vertelde een ander verhaal aan de politie, maar werd door niemand geloofd. Toen hij in 2014 aan de renovatie van het ouderlijk huis begon, kon de cold case eindelijk opgelost worden. Nu verschijnt zijn vader, 26 jaar na de verdwijning, voor de rechtbank.

Zoals vele jongeren had de 24- jarige Aaron Fraser een baksteen in de maag en besloot hij zijn ouderlijk huis in het Amerikaanse stadje Jacksonville te renoveren. In december 2014 moest het zwembad in de tuin er als eerste aan geloven. Met een graafmachine probeerde hij samen met zijn schoonbroer de hele constructie uit de grond te halen, tot een plastic zak hun aandacht trok. Fraser haalde iets uit dat zak dat volgens hem leek op een kokosnoot. “Waarom zou iemand een kokosnoot begraven?”, vroeg hij volgens de lokale nieuwssite News4Jax aan zijn schoonbroer. Maar het was geen kokosnoot. “We keken terug in het gat. Daar lagen tanden en toen zagen we de oogholtes.” Fraser hield een schedel in zijn handen. Hij was geshockt, maar tegelijkertijd vielen voor hem ook een hoop puzzelstukjes in elkaar.

Verdwijning

De vader Michael Haim. Foto: Unsolved Mysteries

Toen Aaron nog klein was, liep het huwelijk tussen zijn ouders, Bonnie en Michael Haim, niet van een leien dakje. De twee maakten veel ruzie en Michael was af en toe zelfs gewelddadig, schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. Bonnie maakte daarom plannen haar man te verlaten. Ze opende een eigen bankrekening, zocht een appartement en vond een nieuwe kleuterschool voor haar zoon. Maar toen haar man achter de plannen kwam, was hij woedend. Bonnie sloot de bankrekening, maar was nog steeds van plan Michael te verlaten. Dat veranderde allemaal in de nacht van 6 januari 1993. Volgens Michael vertrok Bonnie na een verhitte discussie, maar toen geen van beide de dag nadien op hun werk opdaagden, wist de politie dat er meer aan de hand was.

Bonnie’s handtas werd enkele uren later in een container van een motel vlakbij de luchthaven gevonden. Er was geen geld uit de handtas gestolen, dus ging het volgens de politie niet om een diefstal. Ook haar auto werd teruggevonden. Die stond op de parking van de luchthaven. “De positie van de stoel van de chauffeur was wat ongewoon. Hij stond verder naar achter dan voor Bonnie comfortabel zou geweest zijn”, zei politie-inspecteur Hinson tegen het Amerikaanse tv-programma Unsolved Mysteries. De politie vond ook een voetafdruk in de auto die overeenkwam met een specifiek type sportschoenen. Een paar dat Michael Haim in zijn bezit had. Toch geloofde niemand dat Michael iets met de verdwijning van zijn vrouw te maken had. “Mijn voetafdruk staat ook in de auto van mijn vrouw, dat betekent niet dat ik haar ooit iets heb aangedaan”, zei Bonnie’s vader tegen Unsolved Mysteries.

Verklaring

De onderzoekers besloten ook de 3-jarige Aaron te ondervragen en dat leidde tot een schokkende verklaring. “Papa heeft haar pijn gedaan”, vertelde de 3-jarige. Maar niemand geloofde de kleine jongen, zelfs zijn eigen grootouders niet. Volgens hen was de kleine jongen gebrainwasht. Aaron werd in een pleeggezin geplaatst en kreeg een andere achternaam. Concreet bewijs voor de moord was er niet. Tot Aaron, twintig jaar na de verdwijning, de schedel van zijn moeder opgroef.

Michael Haim werd in 2015 gearresteerd voor de moord op zijn vrouw. Dinsdag begint de rechtszaak tegen de man, maar die blijft volhouden niks met de zaak te maken te hebben.

