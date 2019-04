Gezin adopteert varkentje, maar van liefdadigheid blijkt geen sprake

Een 40-jarige vrouw is in het Franse Vannes veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een geldboete van 500 euro. Het varkentje dat door de vrouw geadopteerd was, bleek niet veel later geslacht te zijn om het in conserven te verwerken.

Babe was een varkentje van amper twee maanden oud toen het gered werd door Le paradis de la dernière chance. Die Franse vereniging helpt dieren die voorbestemd lijken om in het slachthuis te eindigen om hun leven toch nog op een normale manier te kunnen leiden, en redde ook het leven van Babe. Of zo leek het toch.

Het varken leefde twee jaar bij een lid van de organisatie. Toen die in 2016 verhuisde en het dier door plaatsgebrek niet bij haar kon blijven, adopteerde een inwoonster van het Franse dorp Saint-Jacut-les-Pins het. Een adoptiecontract werd in alle vertrouwen getekend, nog steeds leek Babe een mooie toekomst tegemoet te gaan.

110 kilogram aan vlees

Groot was de verbazing, of zeg gerust verontwaardiging, van de vorige eigenares toen bleek dat het dier al enkele weken later dood was. “Het dier was te groot om te voederen”, vertelde de vrouw aan de politie. “Het is meerdere keren ontsnapt uit haar opsluiting. Ik heb het dan toevertrouwd aan mijn ex-man, die een slager gebeld heeft om het te doden met de kogel.”

Het dier was na de slachting in conserven verwerkt. 110 kilogram aan vlees. Maar de ex-man ontkrachtte het verhaal van de vrouw, die niet kwam opdagen in de rechtbank, door duidelijk te maken dat zij al van meet af aan het doel had om Babe te doden. “Ze wilde het opeten, ik wist helemaal niet dat er een adoptiecontract was.”

Het verhaal roept herinneringen op aan de film Babe, en de rechters “hebben er goed mee moeten lachen”. De vrouw werd schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen en de slachting van een geadopteerd dier in illegale omstandigheden. Omdat ze het dier liet slachten en op de markt bracht, is ze veroordeeld tot drie maanden celstraf onder voorwaarden en een boete van 500 euro.