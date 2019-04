Jonge liefhebber van oldtimers organiseert ‘rouwstoet’ voor oude auto’s: “Lage-emissiezone jaagt onze hobby de dood in”

Gent / Merelbeke -

De oldtimers redden van de ‘dood’. Dat is de missie van Jens Anno (29). Zaterdag organiseert hij in Sint-Amandsberg en vijf andere Vlaamse steden een ‘rouwstoet’ voor old­timers. Daarmee hoopt hij soepelere regels af te dwingen voor de oude voertuigen in de lage-emissiezones, ook die van Gent.