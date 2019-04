Intens. Dat woord beschrijft nog het best de trip naar Mosul, in Irak, die actrice Marijke Pinoy (60) er heeft opzitten. “Ik heb veel vernieling gezien en angst gevoeld, maar ook hoop en openheid.”

We spreken Marijke Pinoy als ze net terug is van Noord-Irak, waar ze verbleef met de cast en crew van de nieuwe NTGent-voorstelling Orestes. Tot twee jaar geleden was Mosul het hart van het kalifaat van ...