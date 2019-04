De bocht van N-VA die geen bocht mag zijn: “Nu lijdt N-VA aan dezelfde Belgische ziekte als de andere partijen”

Dat het rekeningrijden er nog effectief zal komen, is absoluut niet zeker. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. Nochtans was het volgens zijn minister Ben Weyts dé oplossing voor ons fileprobleem. Maar die slimme kilometerheffing dreigt voor sommige chauffeurs een belastingverhoging te worden. En dat beeld is in verkiezingstijden dodelijk voor N-VA. “Ze willen het niet gezegd hebben, maar ze hebben zo wel degelijk een bocht gemaakt”, zegt politicoloog Carl Devos.