Werkgevers willen economie centraal in campagne: “Ondernemingen zijn deel van de oplossing, niet van het probleem”

“It’s still the economy, stupid.” Met die woordspeling op de bekende slogan van Bill Clinton lanceert werkgeversorganisatie VBO haar campagne voor de verkiezingen. Het doel is om de economie en de bedrijven meer aandacht te geven.

“Ondernemingen zijn deel van de oplossing, niet van het probleem”, zegt topman Pieter Timmermans op de website van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Vooral in de klimaatdiscussie krijgen de bedrijven volgens het VBO te vaak de zwartepiet toegeschoven.

Het VBO maakt ook de balans op van de regering-Michel. Ze is tevreden dat er bijkomende banen gecreëerd werden en dat België aantrekkelijker is geworden voor buitenlandse investeerders. Op andere domeinen blijft ze dan weer op haar honger zitten, onder meer over de files en de hoge energieprijzen. Een van de prioriteiten voor de volgende regering is voor VBO het optrekken van de werkzaamheidsgraad, wat betekent dat er meer mensen aan het werk moeten, onder meer langdurig zieken.