Meer dronken bestuurders na Ronde van Vlaanderen

Oudenaarde - In het kader van de Ronde heeft de politie zondag ook verschillende controles uitgevoerd langs het traject en in de omliggende regio. In totaal werden 670 ademtesten afgenomen. Drie procent van de gecontroleerden, of 22 bestuurders, vertoonde een strafbare alcoholopname. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen 2,56 procent te veel gedronken had. Er werden ook 185 drugstests en vijf speekseltesten afgenomen, waarvan er drie positief bleken te zijn.

Ook dit jaar werden mobiele en vaste snelheidscontroles uitgevoerd om eventuele snelheidsduivels af te remmen. “In totaal werden 23.334 voertuigen gecontroleerd, waarvan 1.952 voertuigen en motoren sneller reden dan de toegelaten snelheid”, zegt waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere. “7,23 procent van de gecontroleerde bestuurders liep dus tegen de lamp liep. In 2018 was dat 11,62 procent, in 2017 was het 9,64 procent.”