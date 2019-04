Ma Coucke verdedigt haar zoon: “Marc ligt niet wakker van supportersprotest. Hij heeft 14 bedrijven te runnen”

“Coucke buiten!” Honderden razende supporters van voetbalclub Anderlecht dromden zondag samen aan het stadion, om het ontslag van hun voorzitter te eisen. Het is de eerste keer dat de volkse, graag geziene miljardair in de hoek staat waar de klappen vallen. En dat de grote sympathie voor de ondernemer lijkt te bekoelen. Hoe gekrenkt moet hij, de man die 59 miljoen euro in de recordkampioen investeerde, zich voelen? “Het raakt hem, maar hij zal er zijn slaap niet voor laten”, weten zijn moeder en goede vrienden.