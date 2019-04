De bondsprocureur die zeven matchen schorsing vraagt voor Malinovskyi is géén Bruggeling

Wie is Kris Wagner (foto), die als bondsprocureur met zijn strafvordering van zeven speeldagen een storm veroorzaakte in ons land?

De 47-jarige advocaat is partner bij Holmes Kirby, een Brussels advocatenkantoor dat focust op commerciële berichtgeving. Vorig jaar volgde hij bij de voetbalbond Marc Rubens op als bondsprocureur. Hij is géén Bruggeling, zoals gisteren al snel op de sociale media werd rondgespuid, maar hij is langs moeders kant wel West-Vlaams en langs vaders kant Luiks-Luxemburgs. Wagner woont nu in Henegouwen. “Een goede Belg dus”, lacht hij. “Ik heb ook al in Antwerpen en Brussel gewoond.”

De kwestie of hij zelf heeft gevoetbald, noemt hij “totaal irrelevant”, net als zijn privéleven. Alleen dit: hij is een sportbeoefenaar én -liefhebber. “Ik kom dus weleens in een voetbalstadion, maar in volstrekte neutraliteit. Zo kan ik ook oordelen over spelfases, zonder aanzien van club of persoon. Vrouwe Justitia is ook geblinddoekt, hé.”