Makelaar Mbokani heeft afspraak op Anderlecht

Het applaus van de RSCA-fans, de liefdesverklaring van Dieumerci Mbokani voor Anderlecht: het is zondag allemaal niet onopgemerkt voorbijgegaan. Meer zelfs, Fabio Baglio, de makelaar van Mbokani, heeft deze week zelfs een afspraak met manager Michael Verschueren op Anderlecht om over de situatie te praten.

Zit er een retour van de Congolees naar het Astridpark aan te komen? “We gaan niet te veel info vrijgeven over transfers, want op dit moment is er niets aan de orde”, aldus Verschueren. “Dat Mbokani hier een thema is, komt omdat ik eerder verklaard heb dat ik hem ongetwijfeld had laten tekenen als ik hier vorige zomer al de sportieve baas was. Meer niet.”

Toen verhinderde het duo Vanhaezebrouck-Devroe nog de comeback. Nu komt er een nieuwe kans, want Mbokani is in juni einde contract bij Antwerp. The Great Old wil de 33-jarige spits – goed voor 10 goals en 9 assists – graag ook langer houden, maar Mbokani heeft een boontje voor Brussel. Hij woont er en speelde bij Anderlecht tussen 2006 en 2007 en tussen 2011 en 2013.