Manager Michael Verschueren over de crisis bij Anderlecht: “We proberen Play-off 1 uit te doen met Fred Rutten”

Anderlecht sluit de rangen na de 0 op 9 in Play-off 1 en de opstand van de fans. Manager Michael Verschueren en sleutelspeler Adrien Trebel spraken met de pers, maar de druk blijft enorm. Kan Fred Rutten coach blijven als RSCA vrijdag ook verliest op Standard? Europees voetbal missen betekent niet alleen imagoschade, maar ook miljoenen euro’s verlies. Al wil Verschueren (nog) zo negatief niet denken. “Deze crisis duurde nu lang genoeg.”

In het Vanden Stockstadion keken Michael Verschueren en Adrien Trebel gisteren uit over de grasmat en de tribunes. Stel u even voor dat hier volgend seizoen voor het eerst sinds 1964 geen Europees voetbal ...