Petitie eist verbod op stierengevechten

In Frankrijk heeft een petitie van dierenrechtenorganisatie SPA voor een nationaal verbod op stierengevechten in enkele dagen tijd al bijna 40.000 handtekeningen verzameld. “Anno 2019 is het onaanvaardbaar dat een modern land als Frankrijk op zijn grondgebied nog altijd corrida’s toelaat”, klinkt het. In 10 departementen, hoofdzakelijk in de regio’s bij de Spaanse grens, worden jaarlijks zo’n 70 corrida’s georganiseerd. Met de petitie wil de dierenrechtenorganisatie druk zetten op de volksvertegenwoordigers en senatoren om een nationaal verbod af te kondigen. “Volgens een representatieve enquête van mei vorig jaar is 74 procent van de Fransen voor zo’n verbod”, klinkt het nog. (krs)