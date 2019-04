Benny Gantz (59): de generaal die uit het niets opdook

Partij Blauw en Wit, naar de kleuren van de vlag: een kartel van twee centrumpartijen.

Politieke ervaring Nul. Gantz is amper drie maanden politiek actief en presidentskandidaat. Hij is wel een gedecoreerde generaal en was vier jaar lang stafchef van het Israëlische leger.

Standpunt tegenover Palestijnen De Palestijnse kwestie was niet echt een strijdpunt in de campagne. Een ruime meerderheid van de Israëli’s is ervan overtuigd dat er toch geen tweestatenoplossing komt of wil het niet. Maar toen Netanyahu het voorbije weekend beloofde het Israëlische bestuur over de Westelijke Jordaanoever te verstevigen, werd Palestina toch een thema. Gantz noemde de uitspraken van Netanyahu “onverantwoordelijk”. Maar veel verschil in visie is er eigenlijk niet. De ex-generaal zat lange tijd in een denktank van veiligheidsexperten die ijverden voor een tweestatenoplossing. Maar voor hem blijft Jeruzalem ondeelbaar, worden de Golanhoogvlakten nooit verlaten en zal 65 procent van de Westelijke Jordaanoever onder Israëlisch bestuur blijven. Wel zal gestopt worden met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied. Gantz pakte tegelijk ook uit met een video over 1.300 gedode Palestijnse “terroristen” tijdens zijn carrière als baas van het leger. Die verscheen onder de slogan: “De sterkste wint”.

Hij kan winnen, want Hij heeft charisma en ziet eruit als een staatsman. Dat camoufleert het feit dat zijn politieke visie zo flou is dat zelfs zijn zus zei dat ze niet wist waar haar Gantz voor staat. Hij pleit voor een “andere politieke”, zonder in detail te gaan. Zijn belangrijkste campagnepunt is dat Netanyahu zijn tijd heeft gehad. “Ik bedank mijnheer Netanyahu. Wij nemen vanaf hier wel over.”

Hoewel hij nieuw is in de politiek, is hij een vertrouwd gezicht. Een stafchef van het leger is in Israël een publiek figuur. Zijn indrukwekkende militaire carrière zal zeker in zijn voordeel spelen. Het vertrouwen van de burger in het leger bedraagt 78 procent, dat in de regering 30 procent.

Hoe hij premier kan worden Als Blauw en Wit wint met vier zetels verschil of meer van Likoed, lijkt het voorbij voor Netanyahu. Maar zelfs met maar een zetel verschil, liggen er nog opties open. De ultranationalistische partij Zehut is dan cruciaal. Het lijkt logisch dat die partij zich achter Netanyahu als coalitievormer zou scharen, maar Zehut weigert te kiezen en ook ander rechtse splinterpartijen twijfelen plots. Zij willen hun politieke vel natuurlijk duur verkopen. Is er geen meerderheid, dan is de grootste partij aan zet.