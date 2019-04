Benjamin Netanyahu (69): de premier die hoopt op een record

Partij Likoed, rechts

Politieke ervaring Als Netanyahu opnieuw premier wordt, breekt hij in juli het record van David Ben-Gurion, de stichter van Israël. De huidige premier heeft er al vier ambtstermijnen opzitten.

Standpunt tegenover Palestijnen Het voorbije weekend beloofde de premier dat hij – eens hij herkozen is – werk zal maken van de uitbreiding van het Israëlische bestuur van de bezette Westelijke Jordaanoever. Die vormt samen met Gaza het grondgebied van wat Palestina heet. Momenteel vallen sommige delen onder Israëlisch militair bestuur, andere onder die van de Palestijnse Autoriteit. Van de partijen in Netanyahu’s (ultra)rechtse coalitie was Likoed wel de laatste om dat standpunt in te nemen. De uitspraak was dan ook een poging om de ultranationalistische kiezers en partijen te plezieren. Al had Netanyahu het dubbelzinnig – en typisch voor de premier – over “de uitbreiding van de controle” in het gebied.

Het was sowieso een controversiële uitspraak, want de annexatie van de Westelijke Jordaanoever zou Israël internationaal nog meer isoleren en tot geweld kunnen leiden. Mocht de hele Westelijke Jordaanoever onder Israëlisch burgerlijk bestuur komen, bestaat er geen kans meer om ooit tot een tweestatenoplossing Israël-Palestina te komen. Officieel houdt Netanyahu ook daar plechtig aan vast.

Hij kan verliezen, want Volgens de opiniepeilingen verliest Netanyahu nipt. Er zit na dertien jaar sleet op zijn verhaal. In Israël kent men hem ondertussen als de man die altijd warm en koud blaast. Er hangt Netanyahu en zijn vrouw Sara ook vervolging boven het hoofd in drie verschillende corruptiezaken.

Een volgende ambtstermijn is voor “Bibi” persoonlijk ook erg belangrijk. Hij wil in de wet laten schrijven dat premiers niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Voor de nodige steun zullen zijn coalitiegenoten veel vragen. Bijvoorbeeld een annexatie van de Westelijke Jordaanoever.

Hoe hij ook premier kan blijven Uiteraard door te winnen. Maar dat hoeft niet. In Israël is het niet automatisch de grootste partij die het initiatiefrecht krijgt om een coalitie te vormen. Van zodra de samenstelling van de Knesset gekend is, roept president Reuven Rivlin de partijvoorzitters bij hem. Zij moeten hun voorkeur opgeven voor wie aan coalitiegesprekken mag beginnen, rekening houdend met hun aantal verkozenen. Er zijn niet alleen meer rechtse partijen dan er centrum en linkse partijen zijn, ze scoren ook sterker. Netanyahu zou normaliter de meeste steun krijgen.