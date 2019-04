“Leer alsjeblieft allemaal reanimeren”

“Hoe het met ons gaat? Het gaat. Meer kan ik niet zeggen. Je mist je klankbord, de persoon die je helemaal kende, met alle goeie en slechte kanten. Je trekt je op aan kleine dingen, maar diezelfde dingen halen je soms volledig onderuit. Je probeert jezelf en je gezin recht te houden en dat gaat met vallen en opstaan.” Zo schrijft Hannelore Bedert in een lijvig bericht over het verlies van haar man.

Stijn Sterckx overleed plots op 17 februari. Hij was de man met wie de zangeres een gezin stichtte, haar toeverlaat, de man die haar fans mobiliseerde toen zij twee jaar geleden in een diepe dip zat. De zangeres heeft de moed niet, schrijft ze, om persoonlijk te antwoorden op de honderden steunbetuigingen die ze kreeg de afgelopen tijd. Dus doet ze het met een Facebook-post.

Daarin lanceert ze ook een oproep. “Stijn stierf aan hartfalen, compleet onverwacht. Ik troost me soms met het besef dat ik nog alles heb kunnen doen in een poging hem te redden. Het mocht niet baten, maar ik heb het wel kunnen proberen. Omdat ik wist hoe het moest.” Dus roept ze iedereen op om een cursus reanimatie te volgen. “Het kost enkele uurtjes van je leven, maar je redt er ooit misschien iemand anders z’n leven mee. Het zou gewoon verplicht moeten zijn.”

Dertig hartstilstanden per dag

“Absoluut een goed idee”, zegt cardioloog Johan Vijgen van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA). “We doen er vanuit de cardiologie alles aan om tijdig te screenen op hart- en vaatziekten. We werken op de risicofactoren: overgewicht, roken, suikerziekte. Maar er blijven mensen zonder waarschuwing in elkaar stuiken en overlijden. Elke dag krijgen dertig Belgen een hartstilstand. Hun overlevingskans hangt onmiddellijk af van de respons van omstanders. Als in de eerste tien minuten niemand iets doet, bedraagt die overlevingskans amper 5 procent. Als iemand met kennis van zaken reanimeert, liefst met een automatische defibrillator in de buurt, dan stijgt die kans tot 70 procent. Dus ja: wij staan voor honderd procent achter verplichte reanimatiecursussen.”

Iedereen kan zulke cursussen, die zo’n drie uur duren, nu al volgen. De lokale afdelingen van het Vlaamse Rode Kruis bieden ze gratis aan. “Elk jaar leiden we zo 50.000 mensen in Vlaanderen op”, zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. “We zien het als onze opdracht om zo veel mogelijk mensen zelfredzaam te maken in het toedienen van eerste hulp.”

En daar zijn we nog niet. Vorige week bleek dat 80 procent van de Vlamingen géén eerste hulp biedt wanneer naast hen iemand bezwijkt aan een hartaanval. Daarom lanceerde het Rode Kruis een app die je zegt wat je moet doen in zo’n noodsituatie. “Daarom zijn we er ook grote voorstander van om verplicht eerstehulpcursussen te geven in bedrijven, rijscholen, sportclubs en scholen.” In het onderwijs worden alvast stappen ondernomen. EHBO is opgenomen in de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs, die komend schooljaar van kracht worden.