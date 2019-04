Aantal leerlingen in internaten blijft teruglopen

Het aantal schoolgaande kinderen dat op internaat gaat, is in tien jaar met bijna 12 procent gezakt. Dat blijkt uit de onderwijsstatistieken van de Vlaamse overheid. In 2009 telden alle onderwijsnetten samen nog 11.302 internen, dit jaar waren dat er nog maar 9.953.

Internaat Zwaluwnest in Diest maakte net voor de paasvakantie bekend dat het zijn deuren in 2020 definitief sluit. Slecht nieuws voor de 37 leerlingen die er nu de week doorbrengen, maar onvermijdelijk volgens scholengroep Adite, waar het internaat deel van uitmaakt. “We zien al ­enkele jaren een dalende interesse. Daardoor moeten we het met een opvoeder minder doen, en dat is moeilijk vol te houden.”

In Diest wijst men onder andere naar de veel grotere mobiliteit van de gemiddelde Vlaming, maar ook het oubollige imago van het leven op internaat speelt mogelijk een rol. Het katholiek onderwijs lanceerde vorig jaar nog een campagne waarin BV’s getuigen over hun leuke tijd op internaat. Zo noemt acteur Matteo Simoni het “zijn beste beslissing ooit”, en ook tv-kok Jeroen Meus en actrice Clara Cleymans zijn vol lof.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Op het kabinet van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) maakt men zich nog geen zorgen om de teruglopende cijfers. “Omdat het in absolute cijfers om een zeer kleine groep leerlingen gaat, nog geen procent van het totaal. Die trend kan zo weer keren.” Van andere sluitingen is dan ook nog geen sprake.(jvh)