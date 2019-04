Prins verzwijgt diefstal peperdure ring, maar dief wordt toch gevat

Een verlovingsring met een joekel van een diamant en een prijskaartje van zo’n 1 miljoen euro. Die kon een dief enkele dagen geleden uit de auto van de Franse prins Jean-Christophe Napoléon Bonaparte (32), nazaat van Franse keizer Napoleon III, stelen. De dader besefte waarschijnlijk niet hoeveel zijn buit waard was en werd uiteindelijk opgepakt door de politie.

De prins had zijn vriendin Olympia von Arco-Zinneberg een maand geleden ten huwelijk gevraagd. Maar de gravin, dochter van prins Lorenz’ zus en dus aangetrouwde nicht van onze prinses Astrid, liet haar verlovingsring vorige week maandag in een tas in hun ongesloten Mercedes liggen, die ze parkeerden voor een hotel in Parijs.

Daar werd de tas met de kostbare ring – volgens de Franse krant Le Parisien minstens 1 miljoen euro waard – gestolen. Getuigen of camerabeelden van het hotel leverden niets op, dus deed prins Jean-Christophe bij de politie aangifte van de diefstal van de bankkaarten en een computer in de tas. Maar hij verzweeg dat daarin ook een diamant van 40 karaat zat, die vroeger eigendom was van keizerin Eugénie, vrouw van Napoleon III.

De politie kwam de dief enkele dagen later op het spoor nadat hij met de gestolen bankkaart in een sushirestaurant had betaald, maar ze konden hem daar niet oppakken. Toen hij later in een hotel drie nachten boekte met de kaart én zijn visum, leerde de politie zijn naam. Pas dan lichtte de prins de politie in over de ring. Hoewel de politie vermoedde dat de dief niet wist dat hij zo’n waardevol juweel bezat, schakelden ze toch een versnelling hoger om te vermijden dat hij de ring zou verkopen. Zaterdag werd de man gearresteerd in zijn huis. “Het was een race tegen de tijd, omdat de dief op elk moment het juweel kon doen verdwijnen”, zegt een gerechtelijke bron aan Le Parisien. (sir)