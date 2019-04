Et maintenant, monsieur le Président?

De Franse eerste minister Edouard Philippe belooft om de belastingen en de overheidsuitgaven drastisch te verminderen. Dat zei hij met zoveel woorden in het Grand Palais op de Champs-Elysées, hartje Parijs, waar maandag de resultaten van ‘Le Grand Débat’ werden voorgesteld.

“Boodschap begrepen”

De premier zei “een grote behoefte aan gerechtigheid en rechtvaardigheid” te hebben gevoeld en somde tijdens zijn toespraak vier topprioriteiten op waar zijn regering werk wil van maken. De eerste en veruit meest concrete is een drastische belastingverlaging. “De ergernis van de belastingbetaler is overduidelijk”, zei Philippe. De Fransen vinden niet alleen dat ze te veel belastingen betalen, maar ook dat de belastingen eerlijker verdeeld moeten worden en dat de fraude beter moet worden aangepakt. Maar van de herinvoering van de vermogensbelasting willen de meesten niet weten.

Daarnaast voelen heel wat Fransen, vooral op het platteland, zich in de steek gelaten. Ze hebben meer vertrouwen in hun lokale burgemeester dan in “die daar in Parijs” en ze zijn wel degelijk bereid hun gedrag te veranderen om het klimaat te redden. Alleen willen ze niet dat dit gebeurt via extra belastingen.

“We hebben de boodschap begrepen”, zei premier Philippe. Al waarschuwde hij: “Deze vier prioriteiten – fiscaliteit, solidariteit, directe democratie en ecologie – hebben de verdienste klaar en duidelijk te zijn, wat niet betekent dat ze makkelijk te realiseren zijn.”

Oppositie: “Veel blabla”

Met de belofte om de belastingen drastisch te verlagen, lijken de Gele Hesjes hun slag thuis te halen. Toen zij in november voor het eerst op straat kwamen, protesteerden ze tegen de hogere taksen op brandstoffen. Pas later kwamen daar nog eisen bij voor meer loon, minder belastingen, betere openbare diensten, directere democratie en zelfs het ontslag van Macron.

Toch reageren de Gele Hesjes overwegend negatief: “Macron zal de essentie van zijn beleid niet veranderen. Deze regering moet gewoon aftreden”, klonk het algauw her en der. Ook de verzamelde oppositie – van radicaal links tot radicaal rechts – is niet te spreken over het hele debat, dat ze altijd al “le grand blabla” heeft genoemd.

Voor de regering én president Macron moet het moeilijkste nu nog komen: de verzuchtingen van de Fransen omzetten in daden, zonder in de val te trappen enkel die punten te realiseren die in hun kraam passen. Daarvoor kijkt iedereen naar Macron, die half april het woord zal nemen. De president liet eerder al weten niet van plan te zijn terug te komen op eerdere beslissingen maar evenmin koppig vast te zullen houden aan programmapunten die nog moeten worden gerealiseerd. Maar of dat zal volstaan om de Franse colère definitief de kop in te drukken, is maar zeer de vraag.