Nationale Bank: “Impact van Brexit zal niet catastrofaal zijn”

De Belgische economie zal ook op de lange termijn een zekere impact van de Brexit voelen, maar die zal “niet catastrofaal zijn, ook niet in het geval van een no deal”. Dat zegt Patrick Bisciari, onderzoeker bij de Nationale Bank van België. “Ons land zal een grotere impact voelen dan de gemiddelde lidstaat, maar ook niet immens veel groter. De impact op de lange termijn is redelijk.”

Bisciari publiceerde een overzicht van de grote bestaande studies over de impact van de Brexit, gaande van de London School of Economics over het IMF tot de KU Leuven, en nam daar de mediaan van.

België is, na Ierland en Luxemburg, wel het op twee na zwaarst getroffen land in de EU, of er nu een Brexit met of zonder akkoord met de Europese Unie komt. Maar het verschil met die andere twee landen is vrij groot, concludeert Bisciari, waardoor België eigenlijk meer aansluit bij landen als Cyprus en Nederland, die de top vijf vervolledigen.

Er is een zekere impact op het bbp – het IMF voorziet bijvoorbeeld een verlies van 0,9 procent – maar die ligt eigenlijk niet zo gek veel hoger dan de gemiddelde impact voor de hele EU, betoogt Bisciari. Bovendien is vooral het Verenigd Koninkrijk zelf de grote verliezer, blijkt uit de verschillende studies.

(blg)