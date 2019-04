Een kilo gehakt, een brood en een doos pijnstillers, alstublieft

Natuurlijk vind je in zo goed als elke supermarkt tegenwoordig pleisters, huidcrèmes en andere gezondheids- en welzijnsproducten die je ook in de apotheek vindt. Maar doorgaans is het assortiment beperkt. En geneesmiddelen, laat staan medicijnen op voorschrift, vind je er al helemaal niet. Maar in zeven hypermarkten van Carrefour komt daar dit jaar nog verandering in, na een deal met de Belgische farmaketen Medi-Market.

“In sommige hypermarkten openen we een heuse apotheek, waar een apotheker ook geneesmiddelen zal verkopen”, zegt Baptiste van Outryve, woordvoerder van Carrefour. “Nog voor de zomer moet de eerste shop-in-shop een feit zijn, en het zal niet bij zeven vestigingen blijven. De winkels zullen worden gerund door mensen van Medi-Market en over hun eigen kassa beschikken.”

Apothekers ‘not amused’

Medi-Market, dat in ons land een jaaromzet van om en bij de 80 miljoen euro draait met 30 parafarmacieën, 16 apotheken en drie schoonheidsinstituten, profileert zich als prijzenbreker al langer als een luis in de pels van de apothekers. Ook deze nieuwe stap wordt koeltjes onthaald. “In ons land geldt een vestigingswet voor apotheken”, zegt professor Gert Laekeman, voorzitter van de Orde der Apothekers. “Wie een apotheek wil starten, moet daarvoor een erkenning krijgen, en dat hangt onder meer af van het aantal inwoners en van de locatie van de dichtstbijzijnde apotheek. Bovendien moet die worden gerund door een erkende apotheker. Wij zijn benieuwd...”

Constantin Liardet-Tramini, de marketingmanager van Medi-Market, maakt zich niet al te veel zorgen: “We starten met parafarmacieën, waar dus enkel gezondheidsproducten, natuurlijke middeltjes, dermocosmetica en EHBO-producten te koop zijn. Daarvoor geldt geen vestigingswet. Telkens bestuderen we of we ook een erkenning als apotheek kunnen krijgen. Enkel met zo’n erkenning zullen die shop-in-shops ook geneesmiddelen aanbieden. En zoals de wet het voorziet, zullen die worden gerund door een gediplomeerd en erkend apotheker. Alles wettelijk, dus.”

Colruyt en Delhaize

Carrefour is de eerste en vooralsnog enige supermarktketen die de (para)farmaceutische kaart trekt. Bij Colruyt, dat indirect participeert in onlineapotheek Newpharma, zijn er niet meteen plannen in die richting. En ook bij Delhaize en zusterketen Albert Heijn kijken ze dat kat vooralsnog uit de boom, ook al runt moedergroep Ahold Delhaize met Etos een keten van drogisterijen in Nederland.

Carrefour telt in ons land een 40-tal hypermarkten. Welke de primeur krijgen en welke er ook geneesmiddelen zullen verkopen, wordt nog volop bestudeerd.