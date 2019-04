“Ik ben geen terroriste, ik was verliefd”

Met de kap van haar jas over haar hoofd en een blauw kartonnen mapje voor het gezicht. Zo stapte Candide H. maandag de Brugse strafrechtbank binnen. De jonge Oost-Vlaamse uit Baaigem werd in maart 2017 opgepakt in Zaventem na haar terugkeer uit Syrië, waar ze huwde met twee strijders en met elk van hen een kind verwekte. Na zes maanden voorhechtenis kwam ze onder voorwaarden vrij.

Federaal procureur Antoon Schotsaert omschreef haar maandag als iemand die op jonge leeftijd radicaliseerde en in november 2014 naar het kalifaat trok om er te huwen met een Antwerpse ISIS-strijder. Volgens Schotsaert toont het dossier aan dat H. er haar steun verleende aan ISIS en andere terroristische organisaties. “Ze was nog voor haar vertrek vertrouwd met de gruwelen van het kalifaat. Ze steunde haar eerste man, die elke dag de deur verliet met een kalasjnikov over de schouder om bewakingsopdrachten uit te voeren aan de grens van het kalifaat. In chatgesprekken met haar moeder zegt ze dat ze een granaat en een bommengordel te hebben gekregen en dat ze aan het sparen is voor een eigen oorlogswapen. Ze stuurde haar foto’s van zichzelf, poserend in gevechtsuitrusting en met de ISIS-vlag in de handen.”

In oktober 2015 beviel H. van haar eerste kind. Haar man was intussen al ruim een halfjaar gesneuveld op het slagveld. “Na zijn dood omschreef ze hem als een martelaar en gaf ze in privéberichten aan haar schoonzus te kennen dat haar haat voor ongelovigen dieper en dieper begon te zitten”, zei Schotsaert. De aanklager eiste vier jaar voorwaardelijke celstraf voor Candide H. “Maar u mag van geluk spreken dat u en uw kinderen nog leven. ISIS zou u nooit een tweede kans schenken.”

In tranen

In december 2015 hertrouwde H. met een andere strijder, met wie ze ook een kind kreeg. Dat kindje was amper een maand oud toen ze in het voorjaar van 2017 werd opgepakt op Zaventem. Candide zelf smeekte op haar proces om de vrijspraak. Volgens haar advocaat Johan Heymans was de jonge vrouw nooit een radicale moslima en kende ze hier in België een droeve jeugd met seksueel misbruik.

H. zelf las op het einde van de zitting in tranen een emotionele brief voor. “Ik wil niets minimaliseren of verbloemen. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien. Mijn situatie in België was uitzichtloos en ik dacht alleen maar aan hem. Hij vertegenwoordigde precies waar ik al heel mijn leven naar op zoek was. Maar al snel besefte ik dat mijn huwelijk met hem niet de oplossing was. Ik wou terug, maar kon niet. Tegenwoordig heb ik het veel beter. Ik heb vrienden en collega’s die mij steunen. Ik loop niet meer weg van mijn problemen en heb eindelijk een normaal leven. Ik zou ooit nog universitaire studies willen aanvatten.”

H. vroeg de rechter met aandrang om niet iedereen die naar Syrië vertrok over dezelfde kam te scheren. “Ik ben geen crimineel”, snikte ze. “Ik ben enkel en alleen uit liefde naar Syrië vertrokken. Ik heb nooit iemand pijn gedaan en zelfs geen voet in het kalifaat gezet.” Op 27 mei kent Candide H. de beslissing van de rechtbank.